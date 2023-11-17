Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        78 yaşındaki eşini 'kıskançlık' nedeniyle öldüren kadın tutuklandı

        AYDIN'ınDidimilçesinde eşi Emin Küçükberber'i (78) 'kıskançlık' gerekçesiyle öldürüp, komşusu S.B. (76) adlı kadını da yaralayan Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı (63), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        78 yaşındaki eşini 'kıskançlık' nedeniyle öldüren kadın tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ınDidimilçesinde eşi Emin Küçükberber'i (78) 'kıskançlık' gerekçesiyle öldürüp, komşusu S.B. (76) adlı kadını da yaralayan Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı (63), tutuklandı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı arasında, komşuları S.B.'nin de evde olduğu sırada tartışma çıktı. İddiaya göre; Metaplıshvılı'nın 2 yıl önce evlendiği Küçükberber'i, S.B.'den kıskanması ile başlayan tartışma büyüdü. Bu sırada Metaplıshvılı, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ile komşusuna saldırdı. Küçükberber boynundan, S.B. ise elinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçükberber'in hayatını kaybettiği belirlendi, S.B., ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Metaplıshvılı, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Metaplıshvılı'nın emniyetteki ifadesinde eşinin, kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için çıkan 'kıskançlık' tartışmasında hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Tedavisi devam eden komşu S.B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hollanda'da Gazze'ye destek için oturma eylemi
        Hollanda'da Gazze'ye destek için oturma eylemi
        Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! İşte nedeni!
        Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! İşte nedeni!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Nazilli evinde galibiyet arıyor
        Nazilli evinde galibiyet arıyor
        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Aydın'daki selde hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Aydın'daki selde hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Efeler'de apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı
        Efeler'de apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı
        Nazilli Belediyespor'da Yakup Emre Bakkal kadro dışı kaldı
        Nazilli Belediyespor'da Yakup Emre Bakkal kadro dışı kaldı
        Efeler 09'da Uğur´a Süper kanca
        Efeler 09'da Uğur´a Süper kanca