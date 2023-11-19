Nazilli Belediyespor hayata döndü TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor'u evinde 2-1 yenen Nazilli Belediyespor kendine geldi. Bu maç öncesi üst üste Erokspor ve Afyonspor maçlarını kaybedip zirve yarışının uzağına düşen siyah-beyazlılar, Diyarbekirspor galibiyetiyle yeniden umut tazeledi. Teknik direktör Şükrü Akar, çok kritik 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ifade etti. Yarışın, sonuna kadar içinde olacaklarını dile getiren Akar, "Tüm takımımı kutluyorum. Önemli bir virajı döndük. Seri yakalayıp çıkışımızı devam ettirmeliyiz" yorumunu yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor'u evinde 2-1 yenen Nazilli Belediyespor kendine geldi. Bu maç öncesi üst üste Erokspor ve Afyonspor maçlarını kaybedip zirve yarışının uzağına düşen siyah-beyazlılar, Diyarbekirspor galibiyetiyle yeniden umut tazeledi. Teknik direktör Şükrü Akar, çok kritik 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ifade etti. Yarışın, sonuna kadar içinde olacaklarını dile getiren Akar, "Tüm takımımı kutluyorum. Önemli bir virajı döndük. Seri yakalayıp çıkışımızı devam ettirmeliyiz" yorumunu yaptı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK

2023-11-19 12:06:27