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        'Tina' ile aramada otomobilde metamfetamin bulundu; 4 gözaltı

        AYDIN'ınGermencikilçesinde durdurulan otomobilde, özel eğitimli köpek 'Tina' i yapılan aramada 6 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:40
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        'Tina' ile aramada otomobilde metamfetamin bulundu; 4 gözaltı
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        AYDIN'ınGermencikilçesinde durdurulan otomobilde, özel eğitimli köpek 'Tina' i yapılan aramada 6 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile kente yüksek miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma sonucu takibe alınan İzmir istikametinden gelen 34 PM 6636 plakalı otomobil, Germencik ilçesi girişinde durduruldu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada, bagajda 7 ayrı paket halinde toplam 6 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki V.S., İ.A., E. G. ve Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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