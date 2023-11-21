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        Hulusi Akar: Dünyada bilim her an gelişmekte her an değişmekte, ayak uydurmak lazım

        TBMMMilliSavunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Dünyada bilim her an gelişmekte her an değişmekte. Buna ayak uydurmak lazım. Bunu takip etmek ve bunu mutlaka kontrol altına almak ve kendi kişiliğimiz, kimliğimizi de bu gelişmelere katmak lazım. Sadece takip etmek değil, bu konudaki gelişmelere elimizden geldiğince katkı sağlayıp küresel ölçekte rekabetçi bir tutum içinde yerimizi almamız lazım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:40
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        Hulusi Akar: Dünyada bilim her an gelişmekte her an değişmekte, ayak uydurmak lazım
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        TBMMMilliSavunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Dünyada bilim her an gelişmekte her an değişmekte. Buna ayak uydurmak lazım. Bunu takip etmek ve bunu mutlaka kontrol altına almak ve kendi kişiliğimiz, kimliğimizi de bu gelişmelere katmak lazım. Sadece takip etmek değil, bu konudaki gelişmelere elimizden geldiğince katkı sağlayıp küresel ölçekte rekabetçi bir tutum içinde yerimizi almamız lazım" dedi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2023-2024 Akademik yılı açılışı için Atatürk Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Doç Dr. Umut Tuncer, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kurum müdürleri ve öğretim görevlileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, açılış töreninde ilk ders sunumunu yaptı. Milletvekili Akar, sunumunda, "Sevgili gençler, bugün burada valimizle, rektörümüzle ve Aydın'ımızın yöneticileriyle beraber sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin varisleri olan gençlerimizin gelişimine eğer biz de bir tuz katabilirsek ne mutlu bize. Tabi siz değerli hocalarımızın, üniversitemizin mensuplarının gayretleri hep takdirin üzerinde. Buradaki gençlerimize yapılan yatırım, ülkemizin geleceği bakımından en önemli yatırım. Üniversitemiz 30 yıldan beri burada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte ve temennimiz çok daha uzun yıllar devam edecek. Her geçen gün de gelişerek devam edecek. Dünyada bilim her an gelişmekte her an değişmekte. Buna ayak uydurmak lazım. Bunu takip etmek ve bunu mutlaka kontrol altına almak ve kendi kişiliğimiz, kimliğimizi de bu gelişmelere katmak lazım. Sadece takip etmek değil, bu konudaki gelişmelere elimizden geldiğince katkı sağlayıp küresel ölçekte rekabetçi bir tutum içinde yerimizi almamız lazım" dedi.

        Konuşmanın ardından ADÜ Rektörü Bülent Kent, Hulusi Akar'a hazırlanan teşekkür belgesini takdim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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