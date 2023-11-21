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        'Tina' ile aramada otomobilde metamfetamin bulundu; 4 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:50
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        'Tina' ile aramada otomobilde metamfetamin bulundu; 4 gözaltı (2)
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        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

        Aydın'ınGermencik ilçesinde durdurulan otomobilde, özel eğitimli köpek 'Tina' ile yapılan aramada 6 kilo 940 gram metamfetaminle yakalanan şüpheliler V.S., İ.A., E.G. ve Ü.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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