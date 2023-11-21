'Tina' ile aramada otomobilde metamfetamin bulundu; 4 gözaltı (2)
ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI
Aydın'ınGermencik ilçesinde durdurulan otomobilde, özel eğitimli köpek 'Tina' ile yapılan aramada 6 kilo 940 gram metamfetaminle yakalanan şüpheliler V.S., İ.A., E.G. ve Ü.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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