'Tina' ile aramada otomobilde metamfetamin bulundu; 4 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

Aydın'ınGermencik ilçesinde durdurulan otomobilde, özel eğitimli köpek 'Tina' ile yapılan aramada 6 kilo 940 gram metamfetaminle yakalanan şüpheliler V.S., İ.A., E.G. ve Ü.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.