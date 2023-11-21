Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-1 Sultanlar Ligi 9´uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor´u 3-1 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 18-25, 25-19 ve 25-23`lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 3´te 3 yapan Aydın ekibi 4 galibiyetle 12 puana ulaşırken, Bursa temsilcisi 5´inci yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.

Sultanlar Ligi 9´uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor´u 3-1 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 18-25, 25-19 ve 25-23`lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 3´te 3 yapan Aydın ekibi 4 galibiyetle 12 puana ulaşırken, Bursa temsilcisi 5´inci yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - DHA

2023-11-21 21:13:28