Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-1
Sultanlar Ligi 9´uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor´u 3-1 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 18-25, 25-19 ve 25-23`lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 3´te 3 yapan Aydın ekibi 4 galibiyetle 12 puana ulaşırken, Bursa temsilcisi 5´inci yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.
Sultanlar Ligi 9´uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor´u 3-1 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 18-25, 25-19 ve 25-23`lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 3´te 3 yapan Aydın ekibi 4 galibiyetle 12 puana ulaşırken, Bursa temsilcisi 5´inci yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - DHA
2023-11-21 21:13:28
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