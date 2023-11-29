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        Nazilli Belediyespor'da Yakup Emre affedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:50
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        Nazilli Belediyespor'da Yakup Emre affedildi
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        TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta Play-Off potasında yer alan Nazilli Belediyespor'da 2 hafta önce süresiz kadro dışı bırakılan orta saha Yakup Emre Bakkal affedildi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle takımdan uzaklaştırılan genç oyuncunun yönetim kurulu, teknik ekip ve arkadaşlarından özür dilediği, hatalarını tekrar etmeyeceğini söylediği öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor Kulübü yönetim kurulu kararıyla disiplinsiz davranışlarından dolayı 15.11.2023 tarihinden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılan Yakup Emre Bakkal'ın hatalarından ders aldığını, yönetim kurulu, teknik ekip ve arkadaşlarından özür dilediğini, teknik ekip ve yönetimin kurulumuzun Yakup Emre Bakkal'ı kazanmak adına affettiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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