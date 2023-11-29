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        Efeler 09 vazgeçmeyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:18
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        Efeler 09 vazgeçmeyecek
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta evinde önemli rakiplerinden Karşıyaka'ya 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Efeler 09 Spor'da Teknik Direktör Veyis Kamber geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Karşıyaka mağlubiyetine üzüldüklerini ancak yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Kamber, "Önümüzde kalan iki maçımız var. Ligin ilk yarısını kayıpsız tamamlamayı hedefliyoruz. Henüz bir şey bitmiş değil.  Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

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