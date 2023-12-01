Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı (2)

1'iKADIN3 TUTUKLAMA

Aydın merkezli 2 ilde, sağlıklı kişilerin, usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden B.M., H.Y. ve M.C. tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.