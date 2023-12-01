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        Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:18
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        Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı (2)
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        1'iKADIN3 TUTUKLAMA

        Aydın merkezli 2 ilde, sağlıklı kişilerin, usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden B.M., H.Y. ve M.C. tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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