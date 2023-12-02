Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4

STAT:Nazilliİlçe

HAKEMLER: Hakan Ülker, Kürşat Han Akın, Oğuz Akyüz.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer - Furkan, Baran, Anıl (Dk. 46 Süleyman Enes), Yunus Emre, Tibet (Dk. 46 Barış), Salih, Ali, Ahmet, Ekrem, Özkan

YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Sertaç - Muhammet Ömer Çakı, Yasin, Fuat (Dk. 65 Onur), Ömer Önder, Emir Can (Dk. 65 Aslan), Erdem Onur, Baran (Dk. 54 Fatih), Sezer, Burak (Dk. 71 Ensar), Sefa

GOLLER: Dk. 19 Ömer Önder, Dk. 32 Yasin, Dk. 76 Ensar, Dk. 90 Erdem Onur (Yeni Mersin İY), Dk. 56 Ahmet (Nazilli Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Ömer Önder (Yeni Mersin İY)

SARI KARTLAR: Baran, Barış, Yakup Emre (Nazilli Bld), Baran, Ömer (Yeni Mersin İY)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 16'ncı hafta maçında Nazilli Belediyespor, evinde play-off yarışındaki rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 mağlup oldu. Mersin ekibinin gollerini 19'uncu dakikada Ömer Önder, 32'nci dakikada Yasin, 76'ncı dakikada Ensar, 90'ıncı dakikada Erdem Onur atarken, Nazilli Belediyespor'un tek golü 56'ncı dakikada Ahmet'ten geldi.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Ömer Önder 82'nci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla ev sahibi ekip 26 puanda kalırken, 26 puana ulaşan Mersin temsilcisi rakibini play-off hattının dışına gitti.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

2023-12-02 16:20:59

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