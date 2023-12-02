Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Nazilliİlçe

        HAKEMLER: Hakan Ülker, Kürşat Han Akın, Oğuz Akyüz.    

        NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer - Furkan, Baran, Anıl (Dk. 46 Süleyman Enes), Yunus Emre, Tibet (Dk. 46 Barış), Salih, Ali, Ahmet, Ekrem, Özkan  

        YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Sertaç - Muhammet Ömer Çakı, Yasin, Fuat (Dk. 65 Onur), Ömer Önder, Emir Can (Dk. 65 Aslan), Erdem Onur, Baran (Dk. 54 Fatih), Sezer, Burak (Dk. 71 Ensar), Sefa  

        GOLLER: Dk. 19 Ömer Önder, Dk. 32 Yasin, Dk. 76 Ensar, Dk. 90 Erdem Onur (Yeni Mersin İY), Dk. 56 Ahmet (Nazilli Bld)

        KIRMIZI KART: Dk. 82 Ömer Önder (Yeni Mersin İY)

        SARI KARTLAR: Baran, Barış, Yakup Emre (Nazilli Bld), Baran, Ömer (Yeni Mersin İY)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 16'ncı hafta maçında Nazilli Belediyespor, evinde play-off yarışındaki rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 mağlup oldu. Mersin ekibinin gollerini 19'uncu dakikada Ömer Önder, 32'nci dakikada Yasin, 76'ncı dakikada Ensar, 90'ıncı dakikada Erdem Onur atarken, Nazilli Belediyespor'un tek golü 56'ncı dakikada Ahmet'ten geldi.

        Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Ömer Önder 82'nci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla ev sahibi ekip 26 puanda kalırken, 26 puana ulaşan Mersin temsilcisi rakibini play-off hattının dışına gitti.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-12-02 16:20:59

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Aydın'da yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
        Aydın'da yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
        Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı (2)
        Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı (2)
        Nazilli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazayı güvenlik kamerası kayd...
        Nazilli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazayı güvenlik kamerası kayd...
        Aydın filede liderle evinde oynuyor
        Aydın filede liderle evinde oynuyor
        Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı
        Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı
        Nazilli Belediyespor'a lisans şoku
        Nazilli Belediyespor'a lisans şoku