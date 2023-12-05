Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Arkadaşını öldürüp, 4 yıl emekli maaşını çekmiş

        AYDIN'da4 yıldır haber alınamayan Mehmet Akkan'ın (50) arkadaşı tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Akkan'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden Osman Çiftçi ile arkadaşı Enver Çaylak, tutuklandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Çiftçi´nin, 3 yıl boyunca Akkan'ın emekli maaşını da düzenli olarak bankadan çektiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşını öldürüp, 4 yıl emekli maaşını çekmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'da4 yıldır haber alınamayan Mehmet Akkan'ın (50) arkadaşı tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Akkan'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden Osman Çiftçi ile arkadaşı Enver Çaylak, tutuklandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Çiftçi´nin, 3 yıl boyunca Akkan'ın emekli maaşını da düzenli olarak bankadan çektiği belirlendi.

        Buharkent ilçesinde yaşayan emekli işçi Mehmet Akkan, ailevi sorunlar nedeniyle 2019 yılında evi terk edip Denizli'ye gitti. Kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gitmesinden sonra bir daha kendisinden haber alamadıkları ağabeyinin bulunması için 2021 yılında polise kayıp başvurusunda bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu.

        ATM'LERDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi. Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında Denizli'de düzenli olarak çekildiğini bildirilmesi üzerine polis, ATM´deki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada maaşı çeken kişinin, Mehmet Akkan ile bir süre aynı pansiyonda kalan arkadaşı Osman Çiftçi olduğunu belirledi. Çiftçi, Denizli'nin Honaz ilçesinde yakalandı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Osman Çiftçi, polisteki sorgusunda, suçunu itiraf etti. İfadesinde, 2019 yılında, Mehmet Akkan ve arkadaşları Enver Çaylak ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini belirten Çiftçi, "Husumet beslediğim için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüm. Cesedini Enver Çaylak ile bulunduğumuz yere gömdük" dedi.

        KEMİKLER İLE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

        Osman Çiftçi´nin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu. Ekipler, Enver Çaylak ve olayla ilgili bilgileri olduğu ileri sürülen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı, Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Çiftçi ile Enver Çaylak tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"

        Benzer Haberler

        Katil zanlısı, arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti
        Katil zanlısı, arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti
        Yüzünden yaralı bulundu, hastanede öldü
        Yüzünden yaralı bulundu, hastanede öldü
        Aydın'da tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        Aydın'da tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        Nazilli'de Engelliler Günü kutlandı
        Nazilli'de Engelliler Günü kutlandı
        Aydın'da kiracılarını öldürdükleri iddiasıyla yargılanan çifte müebbet hapi...
        Aydın'da kiracılarını öldürdükleri iddiasıyla yargılanan çifte müebbet hapi...
        Haber alınamıyordu, elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu
        Haber alınamıyordu, elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu