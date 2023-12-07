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        11 kişinin yaralandığı sopalı bıçaklı aile kavgasında tutuklu sayısı 17'ye çıktı

        AYDIN'da,iki aile arasında çıkan, 11 kişinin yaralandığı sopalı bıçaklı kavgada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:40
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        11 kişinin yaralandığı sopalı bıçaklı aile kavgasında tutuklu sayısı 17'ye çıktı
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        AYDIN'da,iki aile arasında çıkan, 11 kişinin yaralandığı sopalı bıçaklı kavgada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

        Olay, 4 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında, Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Samet E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kavgada çok sayıda aracın camı kırılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Polis, olaya karışan toplam 30 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden H.E. ve H.E., önceki gün sevk edikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 3 şüpheli ise polisteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        İşlemleri tamamlanan diğer 25 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.E., M.İ., A.İ., C.İ., M.R.İ., A.İ., H.İ., A.İ., M.E., M.Ş.E., Y.E., O.E., İ.E., S.E. ve  E.E. tutuklandı. Böylelikle tutuklananların sayısı 17'ye yükseldi. Öte yandan tedavisi tamamlanan yaralılardan 10'u bugün taburcu edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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