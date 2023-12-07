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        Aydın filede PTT deplasmanında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:38
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        Aydın filede PTT deplasmanında
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        SULTANLARLigi'ndegeçen hafta evinde Vakıfbank'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda PTT ile kozlarını paylaşacak. Ankara TVF Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alarak 8'inci sırada yer bulan Aydın temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Başkent ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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