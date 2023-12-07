Aydın filede PTT deplasmanında

SULTANLARLigi'ndegeçen hafta evinde Vakıfbank'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda PTT ile kozlarını paylaşacak. Ankara TVF Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alarak 8'inci sırada yer bulan Aydın temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Başkent ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

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