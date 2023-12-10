Efeler 09 SFK - Kelkit Hürriyet SK: 0-1

TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Efeler 09 SFK, evinde kümede kalma yarışı veren Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu.

Konuk takımın golünü 45+3'üncü dakikada Mertkan Cengiz kaydetti. İkinci yarıda Efeler, rakip kalede gol aradı ancak girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Kendi sahasında Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK büyük avantaj kaybetti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 24 puanda kalırken, Kelkit ekibi 14 puana ulaştı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

2023-12-10 16:07:22