Efeler 09 SFK - Kelkit Hürriyet SK: 0-1
TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Efeler 09 SFK, evinde kümede kalma yarışı veren Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu.
Konuk takımın golünü 45+3'üncü dakikada Mertkan Cengiz kaydetti. İkinci yarıda Efeler, rakip kalede gol aradı ancak girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Kendi sahasında Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK büyük avantaj kaybetti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip 24 puanda kalırken, Kelkit ekibi 14 puana ulaştı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın -
2023-12-10 16:07:22
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