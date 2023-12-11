Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler 09'dan kötü final

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Kelkit Hürriyetspor'a 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK, zirve yarışında beklenmedik bir yenilgi almanın üzüntüsünü yaşadı. İlk yarının son haftasını bay takım olarak geçirecek Aydın temsilcisi oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp devreyi 24 puanla tamamladı. Son haftaya zirvenin 6 puan gerisinde 3'üncü sırada giren Efeler'in 4'üncü sıraya düşme ihtimali bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler 09'dan kötü final
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Kelkit Hürriyetspor'a 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK, zirve yarışında beklenmedik bir yenilgi almanın üzüntüsünü yaşadı. İlk yarının son haftasını bay takım olarak geçirecek Aydın temsilcisi oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp devreyi 24 puanla tamamladı. Son haftaya zirvenin 6 puan gerisinde 3'üncü sırada giren Efeler'in 4'üncü sıraya düşme ihtimali bulunuyor.

        Deplasmanda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 16 puan toplayıp dış saha lideri olan Efeler 09, evinde ise zıt bir performans sergiledi. Yeşil-beyazlılar, iç sahada 7 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 13'üncü basamakta yer buldu. Öte yandan Kelkit maçı öncesi kadro dışı bırakılan forvet Mert Efe Çölbeyi ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Mert Efe, şans bulduğu 10 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Londra için korkutan 2060 senaryosu
        Londra için korkutan 2060 senaryosu
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        'Bebe' polemiği
        'Bebe' polemiği
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor kötü gidişatı durduramadı
        Nazilli Belediyespor kötü gidişatı durduramadı
        Efeler 09 SFK - Kelkit Hürriyet SK: 0-1
        Efeler 09 SFK - Kelkit Hürriyet SK: 0-1
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Nazilli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Nazilli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Aydın'da bir evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
        Aydın'da bir evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
        Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi toprağa verildi
        Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi toprağa verildi