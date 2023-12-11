Efeler 09'dan kötü final TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Kelkit Hürriyetspor'a 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK, zirve yarışında beklenmedik bir yenilgi almanın üzüntüsünü yaşadı. İlk yarının son haftasını bay takım olarak geçirecek Aydın temsilcisi oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp devreyi 24 puanla tamamladı. Son haftaya zirvenin 6 puan gerisinde 3'üncü sırada giren Efeler'in 4'üncü sıraya düşme ihtimali bulunuyor.

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Kelkit Hürriyetspor'a 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK, zirve yarışında beklenmedik bir yenilgi almanın üzüntüsünü yaşadı. İlk yarının son haftasını bay takım olarak geçirecek Aydın temsilcisi oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp devreyi 24 puanla tamamladı. Son haftaya zirvenin 6 puan gerisinde 3'üncü sırada giren Efeler'in 4'üncü sıraya düşme ihtimali bulunuyor.

Deplasmanda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 16 puan toplayıp dış saha lideri olan Efeler 09, evinde ise zıt bir performans sergiledi. Yeşil-beyazlılar, iç sahada 7 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 13'üncü basamakta yer buldu. Öte yandan Kelkit maçı öncesi kadro dışı bırakılan forvet Mert Efe Çölbeyi ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Mert Efe, şans bulduğu 10 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,