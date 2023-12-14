Nazilli Belediyespor'a taze kan
TFF2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor altyapıdan Abdullah Beytaş'la profesyonel sözleşme imzaladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda A takıma kazandırılan 18 yaşındaki oyuncu için yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz altyapı oyuncularından 2005 doğumlu Abdullah Beytaş, profesyonel takım kadrosuna dahil edilmiştir. Geleceğimizin teminatı özkaynaklarımızdan ilerleyen günlerde aramıza katılan gençlerimiz olacak. Altyapıda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz" denildi.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,
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