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        Aydın'da iş yerinde patlama; 1 işçi yaralı

         AYDIN'da,taşıtlara LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama oldu, işçilerden Malik Akyüz yaralandı. Patlama anı, başka iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:30
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        Aydın'da iş yerinde patlama; 1 işçi yaralı
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         AYDIN'da,taşıtlara LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama oldu, işçilerden Malik Akyüz yaralandı. Patlama anı, başka iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Nazilli ilçesi Nazilli Sanayi Sitesi'ndeki otomobillere LPG sistemleri dönüşümü yapan Fevzi Kaykay'a ait iş yerinde, saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıkarken, işçilerden Malik Akyüz yaralandı. Çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını büyümeden söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Öte yandan patlama anının yakındaki başka iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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