YAYA OLARAK YOLUN KARŞISINA GEÇEN KURYEYE, MOTOSİKLETLİ KURYE ÇARPTI: 2 YARALI

AYDIN´ınSöke ilçesinde, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kuryeye, motosikletli kurye çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İstasyon Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, kuryelik yaparak geçimini sağlayan Veysel Barış (50), bir siparişi teslim etmek için motosikletini kaldırıma bıraktı. Daha sonra yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan kuryeye, Sinan Artut yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletli kurye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Artut ile çarptığı Barış metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Veysel Barış ve Sinan Artut ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Veysel Barış´ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Sinan Artut'un ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Sinan Artut'un yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan kendisi gibi kurye olan Veysel Barış'a çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Veysel Barış yaya olarak trafikteki araçların önünden karşıya geçtiği sırada, araçların sağ tarafından hızlı bir şekilde gelen Sinan Artut idaresindeki motosikletin çarptığı yer aldı. Ayrıca, çarpmanın etkisiyle Artut ve Barış'ın yola savrulduğu anlar görülüyor

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.