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        YAYA OLARAK YOLUN KARŞISINA GEÇEN KURYEYE, MOTOSİKLETLİ KURYE ÇARPTI: 2 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 15.12.2023 - 00:38
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        YAYA OLARAK YOLUN KARŞISINA GEÇEN KURYEYE, MOTOSİKLETLİ KURYE ÇARPTI: 2 YARALI
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         AYDIN´ınSöke ilçesinde, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kuryeye, motosikletli kurye çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 19.00 sıralarında İstasyon Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, kuryelik yaparak geçimini sağlayan Veysel Barış (50), bir siparişi teslim etmek için motosikletini kaldırıma bıraktı. Daha sonra yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan kuryeye, Sinan Artut yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletli kurye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Artut ile çarptığı Barış metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Veysel Barış ve Sinan Artut ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Veysel Barış´ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Sinan Artut'un ise durumunun iyi olduğu belirtildi. 

        KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

        Öte yandan, Sinan Artut'un yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan kendisi gibi kurye olan Veysel Barış'a çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Veysel Barış yaya olarak trafikteki araçların önünden karşıya geçtiği sırada, araçların sağ tarafından hızlı bir şekilde gelen Sinan Artut idaresindeki motosikletin çarptığı yer aldı. Ayrıca, çarpmanın etkisiyle Artut ve Barış'ın yola savrulduğu anlar görülüyor

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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