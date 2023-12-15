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        Aydın'da zehirlenen köpek sayısı 30'a çıktı; 3 de ölü tilki bulundu

        AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki köpek ölümleri, Köşk ilçesine de sıçradı. Nazilli'de 2 günde 13 köpek, Köşk'te ise 17 köpek ve 3 tiki ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:10
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        Aydın'da zehirlenen köpek sayısı 30'a çıktı; 3 de ölü tilki bulundu
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki köpek ölümleri, Köşk ilçesine de sıçradı. Nazilli'de 2 günde 13 köpek, Köşk'te ise 17 köpek ve 3 tiki ölü olarak bulundu.

        Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi'nde 13 Aralık'ta, 2 ayrı sokakta 5 sokak köpeği ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İncelemede, köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Ekipler, köpeklerin neden zehirlendiğinin tespiti için numune aldı. Köpekler, belediye ekiplerince bölgeden alınarak gömüldü. 14 Aralık'ta da bu kez Çapahasan'a 3 kilometre mesafedeki Yeşil Mahalle'de 8 sokak köpeği daha ölü bulundu. Köpeklerin neden zehirlendiği araştırılırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

        BU KEZ KÖŞK'TEN İHBAR GELDİ

        Öte yandan dün Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Çekirdek Deresi yakınlarında vatandaşlar, çok sayıda ölü köpek görünce yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Dere kenarında 17 köpek ile 3 tilki ölü bulundu. Çevredeki tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı. Köpek ve tilkilerin neden zehirlendikleri yapılan incelemeden sonra belli olacağı bildirildi. Ölümlere ilişkin emniyetin çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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