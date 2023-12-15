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        Aydın'ın filede konuğu THY

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:48
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        Aydın'ın filede konuğu THY
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        SULTANLARLigi'nde son 3 haftada Sarıyer Belediyespor (D), Vakıfbank ve PTT'ye mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın ilk yarının son maçında evinde Türk Hava Yolları ile kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 12 müsabakada 4 galibiyet elde eden Aydın temsilcisi 10'uncu sırada, aynı periyotta 7 galibiyeti bulunan THY ise 5'inci basamakta yer alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini mağlup ederek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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