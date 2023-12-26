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        Nazilli Belediyespor'da kaleci Ömer sezonu kapattı

         TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 26 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'a kalecisi Ömer Kavurkacı'dan kötü haber geldi. Ankaraspor'la oynanan maçta sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Ömer'in sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Yapılan tetkikler sonrasında kaptan kaleci Ömer Kavurkacı'nın sezonu kapattığı açıklandı. Yönetimin, Ömer'in yerine deneyimli bir file bekçisi transfer edeceği ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:45
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        Nazilli Belediyespor'da kaleci Ömer sezonu kapattı
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         TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 26 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'a kalecisi Ömer Kavurkacı'dan kötü haber geldi. Ankaraspor'la oynanan maçta sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Ömer'in sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Yapılan tetkikler sonrasında kaptan kaleci Ömer Kavurkacı'nın sezonu kapattığı açıklandı. Yönetimin, Ömer'in yerine deneyimli bir file bekçisi transfer edeceği ifade edildi.

        Başkan Şahin Kaya çok talihsiz bir sakatlıkla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Kalecimiz ve kaptanımız Ömer Kavurkacı, ilk devrenin son haftasında sahamızda karşılaştığımız Ankaraspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Oyuncumuzun ilk müdahalesi sağlık ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup son çekilen MR'ı sonrasında çapraz bağda kopma tespit edilmiştir. Kaptanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha güçlü aramıza döneceğinden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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