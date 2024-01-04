Efeler'e stoper takviyesi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı play-off potasında tamamlayan Efeler 09 SFK ara transfer döneminde ilk hamleyi defansa yaptı. Yeşil-beyazlı yönetim, teknik direktör Veyis Kanber'in talebi doğrultusunda Balıkesirspor´dan ayrılan stoper Enes Karabulut ile anlaşma sağladı. Futbol kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, Balıkesirspor ile bu sezon 6 maça çıktı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı play-off potasında tamamlayan Efeler 09 SFK ara transfer döneminde ilk hamleyi defansa yaptı. Yeşil-beyazlı yönetim, teknik direktör Veyis Kanber'in talebi doğrultusunda Balıkesirspor´dan ayrılan stoper Enes Karabulut ile anlaşma sağladı. Futbol kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, Balıkesirspor ile bu sezon 6 maça çıktı.
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