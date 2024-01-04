Otomobildeki uyuşturucuyu 'Tina' buldu; 2 tutuklama
AYDIN'da,polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
AYDIN'da,polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu takibe alınan bir otomobil, sabah erken saatlerde Aydın- İzmir Otoyolu gişelerinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 2 parça halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ahmet A. (27) ve Oktay A. (22), gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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