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        Otomobildeki uyuşturucuyu 'Tina' buldu; 2 tutuklama

         AYDIN'da,polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:20
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        Otomobildeki uyuşturucuyu 'Tina' buldu; 2 tutuklama
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         AYDIN'da,polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu takibe alınan bir otomobil, sabah erken saatlerde Aydın- İzmir Otoyolu gişelerinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 2 parça halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ahmet A. (27) ve Oktay A. (22), gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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