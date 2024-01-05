Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler 09´da Enes imzayı attı

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekibi Efeler 09 SFK transferde Balıkesirspor'dan anlaşmaya vardığı stoper Enes Karabulut'a resmi imzayı attırdı. Futbola Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da başladıktan sonra son 3 sezondur Balıkesirspor´da top koşturan 21 yaşındaki Enes Karabulut, 1'inci Lig´de 5, TFF 2'nci Lig´de 8, 3'üncü Lig´de 5 ve Türkiye Kupası´nda 4 kez forma giydi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler 09´da Enes imzayı attı
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekibi Efeler 09 SFK transferde Balıkesirspor'dan anlaşmaya vardığı stoper Enes Karabulut'a resmi imzayı attırdı. Futbola Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da başladıktan sonra son 3 sezondur Balıkesirspor´da top koşturan 21 yaşındaki Enes Karabulut, 1'inci Lig´de 5, TFF 2'nci Lig´de 8, 3'üncü Lig´de 5 ve Türkiye Kupası´nda 4 kez forma giydi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?

        Benzer Haberler

        Kuşadasıspor'da stoper takviyesi
        Kuşadasıspor'da stoper takviyesi
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Otomobildeki uyuşturucuyu 'Tina' buldu; 2 tutuklama
        Otomobildeki uyuşturucuyu 'Tina' buldu; 2 tutuklama
        Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosiklete 14 bin 600 lira para...
        Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosiklete 14 bin 600 lira para...
        Aydın'da dere yatağında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
        Aydın'da dere yatağında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı