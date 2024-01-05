Efeler 09´da Enes imzayı attı

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekibi Efeler 09 SFK transferde Balıkesirspor'dan anlaşmaya vardığı stoper Enes Karabulut'a resmi imzayı attırdı. Futbola Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da başladıktan sonra son 3 sezondur Balıkesirspor´da top koşturan 21 yaşındaki Enes Karabulut, 1'inci Lig´de 5, TFF 2'nci Lig´de 8, 3'üncü Lig´de 5 ve Türkiye Kupası´nda 4 kez forma giydi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.