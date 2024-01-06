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        Aydın filede Fenerbahçe'yi ağırlıyor

        Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 13 maçta aldığı 4 galibiyet ve topladığı 14 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın zirve takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olan Aydın temsilcisi seyircisi önünde galibiyet arayacak. Ligde Fenerbahçe 13 karşılaşmada 12 galibiyet alıp 37 puanla lider Vakıfbank'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:52
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        Aydın filede Fenerbahçe'yi ağırlıyor
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        Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 13 maçta aldığı 4 galibiyet ve topladığı 14 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın zirve takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olan Aydın temsilcisi seyircisi önünde galibiyet arayacak. Ligde Fenerbahçe 13 karşılaşmada 12 galibiyet alıp 37 puanla lider Vakıfbank'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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