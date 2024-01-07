Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

SULTANLARLigi´nde ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor´u 3-0 mağlup etti.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 23-25 ve 17-25´lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 14´üncü maçında 13´üncü galibiyetini alan lider Fenerbahçe 40 puana ulaşıp zirvedeki yerini korudu. Aydın temsilcisi ise 4 galibiyetle 14 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

2024-01-07 16:55:09