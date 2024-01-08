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        Aydın'daki 'yeşil reçete' operasyonunda 10 şüpheli adliyede

         AYDIN'ınNazilli ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan doktor, hastane çalışanı, eczacı kalfalarının da aralarında olduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:05
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        Aydın'daki 'yeşil reçete' operasyonunda 10 şüpheli adliyede
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         AYDIN'ınNazilli ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan doktor, hastane çalışanı, eczacı kalfalarının da aralarında olduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun yeşil reçeteyle satılan ilaçları yazdığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Aralarında 1 doktor, 2 hastane çalışanı ve 2 eczacı kalfası da olan şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi. Ekipler, 5 Ocak sabah saatlerinde Nazilli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında doktor R.Ü.G. olmak üzere G.Ö., V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., C.D. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.U. ise aynı gün akşam saatlerinde Didim ilçesinde yakalandı. 10 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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