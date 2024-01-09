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        Aydın'da 'yeşil reçete' operasyonunda 8 tutuklama

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:15
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        Aydın'da 'yeşil reçete' operasyonunda 8 tutuklama
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun yeşil reçeteyle satılan ilaçları yazdığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 1 doktor, 2 hastane çalışanı ve 2 eczacı kalfasının da aralarında olduğu şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Ekipler, 5 Ocak sabah saatlerinde Nazilli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında doktor R.Ü.G.'nin de bulunduğu şüpheliler G.Ö., V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., C.D. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.U. ise aynı gün akşam saatlerinde Didim ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri dün tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden doktor R.Ü.G ile V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., M.G. ve D.U. tutuklanırken, G.Ö. ve C.D. adli kontrolle serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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