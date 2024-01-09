Efeler 09 SFK'da operasyon var TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Efeler 09 SFK'da kadroda eleme yapıldı. Aydın temsilcisinde orta saha oyncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda forvet hattında son dönemde şans bulamayan Mert Efe Çölbeyi'nin de ayrılması bekleniyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Efeler 09 SFK'da kadroda eleme yapıldı. Aydın temsilcisinde orta saha oyncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda forvet hattında son dönemde şans bulamayan Mert Efe Çölbeyi'nin de ayrılması bekleniyor.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,