Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Ayrıldığı eşini öldürüp, intihar etti

         AYDIN'ınEfeler ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı eski eş Şule Karamercan´ı tabancayla vurarak öldüren Aydın Aksakdemir aynı tabancayla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan komşuları ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrıldığı eşini öldürüp, intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

         AYDIN'ınEfeler ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı eski eş Şule Karamercan´ı tabancayla vurarak öldüren Aydın Aksakdemir aynı tabancayla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan komşuları ise yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Balıkköy Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Kısa süre önce ayrılan Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir, apartmanın otoparkında karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonrası Aksademir, belindeki tabancayı çekerek eski eşine ateş etti. Kurşunlardan biri Karamercan'a isabet etti. O sırada kavga seslerini duyan ve ikiliyi ayırmaya gelen Mustafa Kalfa da seken kurşunlardan yaralandı. Eski eşini vuran Aksakdemir, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şule Karamercan ve Aydın Aksakdemir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mustafa Kalfa ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        Hangi illerde okullar tatil edildi?
        Hangi illerde okullar tatil edildi?
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        Blinken: Gazze'deki günlük ölüm sayısı çok fazla
        Blinken: Gazze'deki günlük ölüm sayısı çok fazla
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Aydın'da bir kadını öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs intihar etti
        Aydın'da bir kadını öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs intihar etti
        AK Parti'li Savaş, Efeler Ziraat Odasını ziyaret etti
        AK Parti'li Savaş, Efeler Ziraat Odasını ziyaret etti
        Otomobil, otoyol inşaatı viyadük temeline uçtu; 3 ölü
        Otomobil, otoyol inşaatı viyadük temeline uçtu; 3 ölü
        Üniversiteli Zeren´in öldüğü asansör kazasında sanıklara istenen cezalar be...
        Üniversiteli Zeren´in öldüğü asansör kazasında sanıklara istenen cezalar be...
        Aydın'da tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Aydın'da tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Aydın'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Aydın'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı