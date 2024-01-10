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        Efeler'de Murat yuvaya döndü, Soner gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:45
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        Efeler'de Murat yuvaya döndü, Soner gitti
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup´ta Play-Off yarışındaki Efeler 09 SFK ara transferde geçen sezon da kadrosunda yer alan sağ bek ve kanat Murat Sevimler'le anlaştı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Play-Off oynayan takımda forma giymişti. Yeşil-beyazlı takım ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat'tan sonra 35 yaşındaki kanat oyuncusu Soner Ergençay'la da yollarını ayırdı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

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