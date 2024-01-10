Efeler'de Murat yuvaya döndü, Soner gitti

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup´ta Play-Off yarışındaki Efeler 09 SFK ara transferde geçen sezon da kadrosunda yer alan sağ bek ve kanat Murat Sevimler'le anlaştı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Play-Off oynayan takımda forma giymişti. Yeşil-beyazlı takım ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat'tan sonra 35 yaşındaki kanat oyuncusu Soner Ergençay'la da yollarını ayırdı.

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