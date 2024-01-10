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        Viyadük temeline uçan otomobilde ölen 3 arkadaş, toprağa verildi

        AYDIN'da, otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobilde hayatını kaybeden Sedat Pehlivan (53), İbrahim Yaşar (47) ve İsmail Büyükgümüş'ün (61) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:11 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:15
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        Viyadük temeline uçan otomobilde ölen 3 arkadaş, toprağa verildi
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        AYDIN'da, otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobilde hayatını kaybeden Sedat Pehlivan (53), İbrahim Yaşar (47) ve İsmail Büyükgümüş'ün (61) cenazeleri, toprağa verildi.

        Nazilli ilçesinde, Yenipazar-Bozdoğan yolu kenarındaki otoyol inşaatının viyadük temelinde dün saat 08.30 sıralarında otomobili fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 metre yükseklikten viyadük ayak temeline uçan 35 AS 4330 plakalı otomobilin kaza sırasında kırılan ön camından fırladıkları belirlenen emlakçı Sedat Pehlivan, kafe işletmecisi İbrahim Yaşar ve PVC doğrama işiyle uğraşan İsmail Büyükgümüş'ün cansız bedenlerine ulaştı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, ekipler tarafından temel çukurundan çıkarılıp, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kazanın, sürekli birlikte gezen 3 arkadaşın, Yenipazar'daki restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra, Nazilli'deki evlerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Otomobilin İsmail Büyükgümüş'e ait olduğu, ancak kaza sırasında direksiyonda İbrahim Yaşar'ın bulunduğu belirlendi.

        Üç arkadaşın hastane morgundan bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınan cenazeleri, Koca Cami'ye getirildi. Üç arkadaşın cami bahçesini dolduran yakınları ağlayıp, ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından cenazeler, bir süre omuzlarda taşındı. Eğriboyun Mezarlığı'na götürülen Büyükgümüş, Yaşar ve Pehlivan, yan yana toprağa verildi.

        Bu arada, kazanın olduğu bölgede, herhangi bir uyarı levhasının olmadığı öne sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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