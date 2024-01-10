Kurduğu düzenekle evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

AYDIN´ınDidim ilçesinde, kurduğu düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mavişehir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen adrese saat 18.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde bulunan A.T. gözaltına alınırken, yapılan aramada 1'i kurulu 1'i ise kurulmak üzere 2 Hint keneviri yetiştirmek için kabin, 2 havalandırma cihazı, bu cihazlara takılı vaziyette katlanabilir alüminyum havalandırma filtresi, 2 metal havalandırma filtresi, 3 led aydınlatma düzeneği, 2 vantilatör, 3 wattmetre ve 5-10 santimetre boylarında 24 Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.