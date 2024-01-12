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        Efeler'de bir ayrılık daha

         TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlayan Efeler 09 SFK'da stoper Köksal Ayaydın ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sezon başında Kelkit Hürriyetspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı ilk yarıda ligde 10, kupada 1 müsabakada görev aldı. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Muhammed Fatih Kunat, Soner Ergençay ve Deniz Karadeniz'le de vedalaşmıştı. Böylelikle devre arasında takımdan ayrılan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:10
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        Efeler'de bir ayrılık daha
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         TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlayan Efeler 09 SFK'da stoper Köksal Ayaydın ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sezon başında Kelkit Hürriyetspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı ilk yarıda ligde 10, kupada 1 müsabakada görev aldı. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Muhammed Fatih Kunat, Soner Ergençay ve Deniz Karadeniz'le de vedalaşmıştı. Böylelikle devre arasında takımdan ayrılan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

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