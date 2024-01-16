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        Aydın'da sağanak; yollar göle döndü

        AYDIN'dasağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:40
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        Aydın'da sağanak; yollar göle döndü
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        AYDIN'dasağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İncirliova ilçesinde cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler de araçlarıyla yolda kaldı. Sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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