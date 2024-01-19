Aydın filede Eczacıbaşı önünde

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Çukurova Belediyespor'a 3-1 yenilerek mağlubiyet serisi 6 maça yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 16'ncı hafta müsabakası saat 14.00'te başlayacak.

Ligde aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen 13'üncü sıradaki Aydın temsilcisi 15 maçta 4 galibiyet aldı. Eczacıbaşı ise 14 karşılaşmada 13 galibiyet elde ederek 3'üncü basamakta bulunuyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanmıştı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

2024-01-19 11:51:02

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.