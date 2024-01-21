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        Efeler 09 Spor - Bulvarspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:15
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        Efeler 09 Spor - Bulvarspor: 1-1
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        TFF3´üncü Lig 2´nci Grup´ta zirveyi hedefleyen Efeler 09 Spor evinde Bulvarspor´la 1-1 berabere kalıp yarışta yara aldı. Bulvarspor müsabakanın 15´inci dakikasında Furkan´ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Efeler 36´ncı dakikada Polat´ın ayağından beraberlik golünü attı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, taraflar 1´er puanı hanelerine yazdırdı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - BURHAN CEYHAN

        2024-01-21 16:14:34

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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