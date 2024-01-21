Efeler 09 Spor - Bulvarspor: 1-1

TFF3´üncü Lig 2´nci Grup´ta zirveyi hedefleyen Efeler 09 Spor evinde Bulvarspor´la 1-1 berabere kalıp yarışta yara aldı. Bulvarspor müsabakanın 15´inci dakikasında Furkan´ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Efeler 36´ncı dakikada Polat´ın ayağından beraberlik golünü attı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, taraflar 1´er puanı hanelerine yazdırdı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - BURHAN CEYHAN

2024-01-21 16:14:34

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