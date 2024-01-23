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        Nazilli Belediyespor'da Şükrü Akar'la yollar ayrılrdı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a mağlup olup üst sıralardan uzaklaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Şükrü Akar ile yollar ayrıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:54
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        Nazilli Belediyespor'da Şükrü Akar'la yollar ayrılrdı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a mağlup olup üst sıralardan uzaklaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Şükrü Akar ile yollar ayrıldı. 

        Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Şükrü Akar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şükrü Akar´a verdikleri emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Çalkantılı bir sürece giren Nazilli Belediyespor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Siyah-beyazlı ekipte yönetim Akar´ın yerine son olarak Denizlispor'da görev yapan Bülent Ertuğrul'u getirme kararı aldı. Kurmayların, yapılan görüşmelerin ardından Ertuğrul ile el sıkıştığı bildirildi. Sezon başında Denizlispor'un başına getirilen 45 yaşındaki çalıştırıcı, 14 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi almıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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