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        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-1

        Voleybolda Sultanlar Ligi 17´nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kuzeyboru´yu 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:09 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:09
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-1
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        Voleybolda Sultanlar Ligi 17´nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kuzeyboru´yu 3-1 mağlup etti.

        Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 17-25, 25-23, 25-23´lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 7 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Aydın ekibi ligdeki 5´inci galibiyetini elde ederken, Kuzeyboru 8´inci yenilgisini aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - DHA

        2024-01-24 21:08:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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