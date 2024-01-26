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        Aydın'da TIR'daki valizden uyuşturucu çıktı

         AYDIN´dadurdurulan TIR'da valiz içerisinde 12 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü Ferat Eroğlu (54) gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:35
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        Aydın'da TIR'daki valizden uyuşturucu çıktı
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         AYDIN´dadurdurulan TIR'da valiz içerisinde 12 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü Ferat Eroğlu (54) gözaltına alındı. 

         Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün saat 22.30 sıralarından Aydın-Muğla karayolu Ovaeymir Mahallesi yakınlarında şüpheli TIR, polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda 7 parça halinde valiz içerisinde 12 kilogram 660 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli Ferat Eroğlu ise gözaltına alındı. Sürücü Eroğlu işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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