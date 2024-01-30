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        Belediye otobüsü sürücüsü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        AYDIN'da belediye otobüs sürücüsü Refik Özdemir, yolda rahatsızlık geçiren İdris Gümüş'ü, güzergahtan çıkarak hastaneye yetişirdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 20:08 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:10
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        Belediye otobüsü sürücüsü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        AYDIN'da belediye otobüs sürücüsü Refik Özdemir, yolda rahatsızlık geçiren İdris Gümüş'ü, güzergahtan çıkarak hastaneye yetişirdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Aydın'da önceki gün Efeler-Koçarlı seferini yapan Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsünde yolculuk yapan İdris Gümüş, aniden rahatsızlandı. Yolcunun rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü Refik Özdemir, güzergahtan çıkarak İdris Gümüş'ü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Burada tedavisi yapılan ve taburcu olan Gümüş, kendisini hastaneye yetiştirdiği için Özdemir'e minnettar olduğunu söyledi.

        İdris Gümüş, "Bir arkadaşım için Çakırbeyli Mahallesi'ne gittim. Dönüş yolunda belediye otobüsüne bindim. Ovaeymir Mahallesi Kavşağı'nı geçtikten sonra bir anda kendimi kaybettim. Şoför beni alarak direk hastaneye götürmüş. Kendisine minnettarım" dedi.

        Sürücü Özdemir ise "9 yıldır Aydın Büyükşehir'de otobüs şoförlüğü yapıyorum. O gün yaşlı bir amcamızı ben önce engelli sandım. Kasılmaya başladı. Ben de kalp krizi veya beyin kanaması geçirdiğini düşündüm. Yolculardan biri de 'Ambulans çağırsak zaman kaybı olur' dedi. Bende otobüsle direk hastaneye kadar götürdüm. İyi olduğunun haberini aldık. İyi olması bizleri sevindirdi" dedi.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, "Otobüsümüzde rahatsızlanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, soğukkanlı bir şekilde hastaneye yetiştiren şoförümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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