Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'a voleybolda Ukraynalı smaçör

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'a voleybolda Ukraynalı smaçör
        ABONE OL
        ABONE OL

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'dan Ukraynalı smaçör Valeriia Nudha ile sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona Bolu Belediyespor'da başlayan 2002 doğumlu Valeriia Nudha ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Smaçör pozisyonunda oynayan başarılı sporcu Valeria Nudha'ya kulübümüze hoş geldin diyor, transferde yardımlarını esirgemeyen Bolu Belediyespor'a teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu; eşi, kızı ve kızının arkadaşı gözal...
        Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu; eşi, kızı ve kızının arkadaşı gözal...
        Aydın'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
        Aydın'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
        Depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara destek için atık malzemelerden farkl...
        Depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara destek için atık malzemelerden farkl...
        Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Trafik kazası sonrası giysileri alev alan motosiklet sürücüsü hastaneye kal...
        Trafik kazası sonrası giysileri alev alan motosiklet sürücüsü hastaneye kal...
        Aydın filesinde Tuğçe ayrıldı
        Aydın filesinde Tuğçe ayrıldı