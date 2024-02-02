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        Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı öldürmüş

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde yardım çağrısını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler tarafından karnından bıçaklanmış cesedi bulunan Semra Kocaman'ın (59) katilinin, kızının erkek arkadaşı Nuri Bozkurt (34) olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Bozkurt, polisteki ifadesinde Kocaman'ın kolundaki altın bilezikleri zorla almaya çalıştığını, direnince de öldürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:40
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        Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı öldürmüş
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde yardım çağrısını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler tarafından karnından bıçaklanmış cesedi bulunan Semra Kocaman'ın (59) katilinin, kızının erkek arkadaşı Nuri Bozkurt (34) olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Bozkurt, polisteki ifadesinde Kocaman'ın kolundaki altın bilezikleri zorla almaya çalıştığını, direnince de öldürdüğünü söyledi.

        Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki Semra Kocaman'a ait evden, dün, saat 18.00 sıralarında bir kişinin bağırarak yardım istediğini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kocaman'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Kocaman'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, şüpheli olarak Kocaman'ın eşi M.K., kızı F.K. ve kızının erkek arkadaşı Nuri Bozkurt'u gözaltına aldı.

        BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Alınan ifade ve araştırmada, Kocaman'ın eşi ve kızının olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra eve geldikleri belirlendi. Şüphelilerden Nuri Bozkurt ise ifadesinde suçunu itiraf etti. Bozkurt, Kocaman'ın kolundaki altın bilezikleri almaya çalıştığını, direnince de öldürdüğünü söyledi.

        Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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