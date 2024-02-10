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        Aydın voleybolda Galatasaray önünde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:08
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        Aydın voleybolda Galatasaray önünde
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        SULTANLARLigi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ligde 6 galibiyeti bulanan mavi-beyazlılar 11'inci sırada, 9 galibiyetli sarı-kırmızılılar ise 7'nci basamakta yer alıyor. Aydın temsilcisi ilk yarıda evinde rakibini 3-2 mağlup etmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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