Nazilli Belediyespor çıkışa geçemedi
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'a 3-0 yenilen Nazilli Belediyespor bir türlü çıkış yapamadı. Bu sonuçla galibsiyet hasretini 4 maça çıkaran siyah-beyazlılar 30 puanda kalıp orta sıralarda yer aldı. Play-Off umutlarını artık mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, "Bizim adımıza kötü bir yenilgi oldu. Maçta 1-0 geriye düştük ve bu skor devam ederken 10 kişi kaldık. Karşılaşmayı çeviremedik" dedi. Nazilli Belediyespor bu hafta Kırşehir FK deplasmanına gidecek.
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'a 3-0 yenilen Nazilli Belediyespor bir türlü çıkış yapamadı. Bu sonuçla galibsiyet hasretini 4 maça çıkaran siyah-beyazlılar 30 puanda kalıp orta sıralarda yer aldı. Play-Off umutlarını artık mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, "Bizim adımıza kötü bir yenilgi oldu. Maçta 1-0 geriye düştük ve bu skor devam ederken 10 kişi kaldık. Karşılaşmayı çeviremedik" dedi. Nazilli Belediyespor bu hafta Kırşehir FK deplasmanına gidecek.
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