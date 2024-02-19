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        Nazilli Belediyespor çıkışa geçemedi

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'a 3-0 yenilen Nazilli Belediyespor bir türlü çıkış yapamadı. Bu sonuçla galibsiyet hasretini 4 maça çıkaran siyah-beyazlılar 30 puanda kalıp orta sıralarda yer aldı. Play-Off umutlarını artık mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, "Bizim adımıza kötü bir yenilgi oldu. Maçta 1-0 geriye düştük ve bu skor devam ederken 10 kişi kaldık. Karşılaşmayı çeviremedik" dedi. Nazilli Belediyespor bu hafta Kırşehir FK deplasmanına gidecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:39
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        Nazilli Belediyespor çıkışa geçemedi
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'a 3-0 yenilen Nazilli Belediyespor bir türlü çıkış yapamadı. Bu sonuçla galibsiyet hasretini 4 maça çıkaran siyah-beyazlılar 30 puanda kalıp orta sıralarda yer aldı. Play-Off umutlarını artık mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, "Bizim adımıza kötü bir yenilgi oldu. Maçta 1-0 geriye düştük ve bu skor devam ederken 10 kişi kaldık. Karşılaşmayı çeviremedik" dedi. Nazilli Belediyespor bu hafta Kırşehir FK deplasmanına gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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