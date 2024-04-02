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        Efeler 09 tesislerini boşalttı

        PROFESYONELfutbolda Aydın merkezini 2 yıldır temsil edip TFF 3'üncü Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off oynaması büyük oranda garanti olan Efeler 09 SFK, kullandığı Efeler Belediyesi'ne ait tesisleri boşalttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:15
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        Efeler 09 tesislerini boşalttı
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        PROFESYONELfutbolda Aydın merkezini 2 yıldır temsil edip TFF 3'üncü Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off oynaması büyük oranda garanti olan Efeler 09 SFK, kullandığı Efeler Belediyesi'ne ait tesisleri boşalttı. 31 Mart'ta görev süresi dolan Eski Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kurup amatör ligden 3'üncü Lig'e taşıdığı kulüp, yerel seçim gecesi sonuçlar netleşince Tenis Kulübü'ndeki tesisinden çıktı. Ligin son 4 maçı ve finallere hazırlanan Efeler'de takımın 2 aylığına özel bir yurtta kalacağı öğrenildi.

        2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Efeler Belediyesi'ne başkan seçilen Eski Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İyi Parti'den yarışa katılarak yüzde 13.9 oy oranıyla üçüncü sırada kalmıştı. Aydın'ın merkez ilçesi olan Efeler'de belediye başkanlığını seçmenden yüzde 41.11 oy alan CHP adayı Anıl Yetişkin kazandı. Efeler 09 SFK'nın kulüp başkanlığını ise halen Mehmet Fatih Atay'ın oğlu Eymen Atay yapıyor. Geçen yaz döneminde kulübün devredileceği iddiaları gündeme gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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