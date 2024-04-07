Kuşadasıspor - Erbaaspor: 0-1

TFF3'üncü 3'üncü Grup'ta son iki maçını kazanan Play-Off potasındaki Kuşadasıspor evinde haftaya ikinci sırada giren Erbaaspor'a 1-0 yenildi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle son bulurken, konuk Erbaaspor 78'inci dakikada Mehmet'in golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da skor üretemedi ve 3 puan konuk takımın oldu. Bu skorun ardından Kuşadasıspor 41 puanla 6'ncı sıraya geriledi. Erbaaspor ise puanını 51 yaptı ve lider Karaköprü Belediyespor'la puan farkını bitime 3 maç kala 4'e indirdi.