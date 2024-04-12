Kazada ölen sürücü kursu eğitmeni, arkadaş ziyaretinden dönüyormuş
AYDIN'da, refüje çarpıp takla atan kamyonetin, sürücü kursu eğitmeni sürücüsü Aysu Öncel'in (29), 3 arkadaşıyla, Nazilli'deki başka arkadaşlarını ziyaretten dönerken meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
AYDIN'da, refüje çarpıp takla atan kamyonetin, sürücü kursu eğitmeni sürücüsü Aysu Öncel'in (29), 3 arkadaşıyla, Nazilli'deki başka arkadaşlarını ziyaretten dönerken meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Öncel'in cenazesi, Kuyucak ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli’den Efeler ilçesi yönüne seyreden 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsü Aysu Öncel'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aysu Öncel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan arkadaşları T.A., C.A. ve M.Y. ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Aysu Öncel'in cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öncel ve arkadaşlarının, Nazilli'de yaşayan arkadaşlarına ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.
KUYUCAK’TA TOPRAĞA VERİLDİ
Aysu Öncel'in yakınları tarafından dün, hastane morgundan alınan cenazesi, Kuyucak ilçesi kırsal Beşeylül Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip helallik alındı, ardından Beşeylül Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Aysu Öncel'in cenazesine babası Ali Öncel, amcası Yüksel Öncel, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ile yakınları ve arkadaşları katıldı. Ali Öncel ve Yüksel Öncel, tabuta sarılıp ağladı. İkindi vakti kılınan namazın ardından bekar olan Öncel'in cenazesi Beşeylül Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişinin ise durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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