Kazada ölen sürücü kursu eğitmeni, arkadaş ziyaretinden dönüyormuş

AYDIN'da, refüje çarpıp takla atan kamyonetin, sürücü kursu eğitmeni sürücüsü Aysu Öncel'in (29), 3 arkadaşıyla, Nazilli'deki başka arkadaşlarını ziyaretten dönerken meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Öncel'in cenazesi, Kuyucak ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli’den Efeler ilçesi yönüne seyreden 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsü Aysu Öncel'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aysu Öncel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan arkadaşları T.A., C.A. ve M.Y. ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Aysu Öncel'in cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öncel ve arkadaşlarının, Nazilli'de yaşayan arkadaşlarına ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.