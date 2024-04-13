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        Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybetmişti; ailesiyle ilk kez binmiş

        ANTALYA'da dün yaşanan teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün (54), olaydan yaralı olarak kurtulan eşi ve iki çocuğuyla ilk kez teleferiğe bindikleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:55
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        Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybetmişti; ailesiyle ilk kez binmiş
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        ANTALYA'da dün yaşanan teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün (54), olaydan yaralı olarak kurtulan eşi ve iki çocuğuyla ilk kez teleferiğe bindikleri ortaya çıktı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında heyelan nedeniyle kırıldı, kabinlerden biri de ona çarptı. İçinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çöktü. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada 1 kişi öldü 7 kişi ise yaralandı. Ölen kişinin Aydın’ın Söke ilçesinden ailesiyle bayram tatiline giden Memiş Gümüş olduğu öğrenildi. Gümüş'ün öğretmen eşi Keziban Çapar Gümüş (49) ve oğulları Fatih Gümüş (14) ile Lütfullah Gümüş (17) de kazada yaralandı. Hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün camilerde müezzinlik yapıp, Kuran okuması nedeniyle çevresinde 'Memiş Hoca' olarak tanındığı, hakimlik yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği, eşi Keziban Çapar Gümüş'ün ise Bağarası Hürriyet İlkokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Yakınları, Memiş Gümüş'ün cenazenin bugün akşam Söke'ye getirileceğini, yarın Bağarası Mahallesi'nde toprağa verileceğini bildirdi.

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        Galeri

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