Kuşadası'nda aynı sokakta iki ayrı olayda 2 kişi öldü

AYDIN’ın Kuşadası ilçesi bir sokakta aynı anda meydana gelen iki ayrı olayda Muharrem Kırhan (46) kaza yaparak hayatını kaybederken, Zübeyir Demirel (52) ise evinde ölü bulundu.

Kuşadası’nın Dağ Mahallesi Menekşe Sokak'ta saat 18.30 sıralarında iki ayrı olayda 2 can kaybı yaşandı. Muharrem Kırhan, plakası öğrenilemeyen motosikleti ile yokuş aşağı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, takla atarak yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kırhan'ın boynu kırılarak hayatını kaybettiği belirlendi.