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        Kuşadası'nda aynı sokakta iki ayrı olayda 2 kişi öldü

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi bir sokakta aynı anda meydana gelen iki ayrı olayda Muharrem Kırhan (46) kaza yaparak hayatını kaybederken, Zübeyir Demirel (52) ise evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:28 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:30
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        Kuşadası'nda aynı sokakta iki ayrı olayda 2 kişi öldü
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesi bir sokakta aynı anda meydana gelen iki ayrı olayda Muharrem Kırhan (46) kaza yaparak hayatını kaybederken, Zübeyir Demirel (52) ise evinde ölü bulundu.

        Kuşadası’nın Dağ Mahallesi Menekşe Sokak'ta saat 18.30 sıralarında iki ayrı olayda 2 can kaybı yaşandı. Muharrem Kırhan, plakası öğrenilemeyen motosikleti ile yokuş aşağı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, takla atarak yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kırhan'ın boynu kırılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bu sırada aynı sokaktaki bir evde yatalak hasta olan Zübeyir Demirel'e ulaşmaya çalışan arkadaşları, eve girdiklerinde Demirel'in cansız bedeniyle karşılaştı.

        Kırhan ve Demirel’in cansız bedenleri Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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